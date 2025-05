Dove vedere il Giro d’Italia 2025 in tv: guida e programmi giornalieri

Sarà decisamente vasta, capillare e completa la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe del Giro d’Italia 2025. Si tratta dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia, che andrà in scena da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno. Numerose anche le rubriche previste in tv, per non perdersi neanche un metro della Corsa Rosa che scatterà dall’Albania per poi rientrare in Puglia, risalire lo Stivale e infine concludersi a Roma.

Si preannuncia una grande sfida tra lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso, con il sogno che a battagliare per il podio ci sia anche il nostro Antonio Tiberi, quinto nella scorsa edizione e desideroso di inseguire un risultato davvero di lusso sulle strade dello Stivale. Non mancheranno altre grandi stelle come Filippo Ganna, Jonathan Milan e Giulio Ciccone, oltre al belga Wout van Aert, al colombiano Egan Bernal, al britannico Thomas Pidcock.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e Rai 2, mentre la diretta tv per gli abbonati sarà disponibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Di seguito il palinsesto tv di Rai ed Eurosport per il Giro d’Italia 2025.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

RUBRICHE RAI GIRO D’ITALIA 2025

45 minuti prima del via Giro Mattina (su RaiSportHD)

Dal via della tappa fino alle ore 14.00 Prima Diretta (su RaiSportHD)

Dalle 14.00 al termine della tappa Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2)

Dal termine della tappa alle 18.00 Processo alla Tappa (su Rai2)

20.00 TGiro (su RaiSportHD)

00.00 Giro Notte (su RaiSportHD)

RUBRICHE EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2025

Prima della tappa, su Eurosport 1 Giro d’Italia – Anteprima

Dal via della tappa fino alla conclusione su Eurosport 1

Al termine della tappa Giro 360 sul canale YouTube di Eurosport

Alle ore 22.00 la replica in sintesi della tappa e l’analisi su Eurosport 2