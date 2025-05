In questa nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra Enrico Casella, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica, protagonista assoluto dei trionfi azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver guidato Vanessa Ferrari al primo oro mondiale della storia italiana nella ginnastica, Casella ha fatto la storia anche ai Giochi Olimpici con un bottino senza precedenti: Argento a squadre Bronzo alla trave con Manila Esposito Oro alla trave con Alice D’Amato Una carriera costruita con metodo e passione, da tecnico d’élite con una formazione in ingegneria nucleare e un passato da rugbista di Serie A. Nell’intervista, Casella ripercorre i momenti più intensi della spedizione olimpica e svela le sue strategie per continuare a far volare le Fate azzurre anche nei prossimi appuntamenti internazionali. Guarda l’intervista esclusiva di Chiara Sani per scoprire il dietro le quinte della ginnastica italiana che ha conquistato il mondo. ✅ Iscriviti al canale, attiva la campanella e commenta con il tuo momento preferito delle Olimpiadi di Parigi!