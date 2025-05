F1, la Ferrari torna da Miami con una situazione da allarme rosso e la paura di dover pensare già al 2026

Siamo solamente al sesto appuntamento della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2025, ma la situazione in casa Ferrari è già ampiamente da allarme rosso. Già il rosso. Il colore che ha reso celebre le monoposto del Cavallino Rampante in tutto il mondo, ma che per il momento non fa che esaltare e sottolineare, le enormi difficoltà di un team che, oggettivamente, è in affanno sotto ogni punto di vista.

La pista, come spesso capita, non fa altro che porre la lente d’ingrandimento su un andamento pesantemente insufficiente. I numeri sono laconici. Oscar Piastri comanda la graduatoria del Mondiale di Formula Uno 2025 con 131 punti contro i 53 di Charles Leclerc ed i 41 di Lewis Hamilton. Come si può evincere rapidamente, i due ferraristi totalizzano appena 94 punti, ben lontani dal computo dell’australiano. A livello di campionato costruttori la situazione si fa ancor più deprimente. 94 punti, come detto, per i due piloti di Maranello contro i 246 della McLaren, 141 della Mercedes e 105 della Red Bull. Distacchi impressionanti quando non siamo ancora arrivati al settimo appuntamento della stagione (il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna sul tracciato di Imola) ma che non fanno altro che confermare come il progetto SF-25 per ora sia totalmente negativo.

Il weekend di Miami ha alzato ulteriormente la soglia di preoccupazione per i tifosi. Le vetture, come si vedeva dai camera car dei due piloti, facevano letteralmente fatica a stare in pista, con una macchina che ha concluso, secondo più secondo meno, a un minuto dal due tinto di color papaya. Inaccettabile quanto spaventoso, specialmente pensando a quello che avevamo vissuto sul finire del 2024. Una battaglia punto a punto con una McLaren che, ora, appare di un altro pianeta rispetto alla Ferrari.

Un anno fa di questi tempi la Rossa aveva già messo in archivio 185 punti. 91 in più rispetto al presente (ricordando la doppia penalizzazione di Shanghai che ha levato qualche punto ai due ferraristi). Un saldo negativo quasi in tripla cifra che è tutto quello che non sarebbe mai dovuto accadere per la scuderia di Maranello. Discorso differente nelle edizioni precedenti. Nel 2023 (con due ritiri per il monegasco) i punti erano 90, mentre nel 2022 erano 168 (anche in quel caso con due “zero” di Carlos Sainz). Andamento da ottovolante, che non è mai un buon segnale.

Dopo un 2024 iniziato bene, proseguito balbettando, ma chiuso in forte salita, questo 2025 rappresenta una sorta di incubo. Il processo di crescita ad ogni livello voluto dal team principal Frederic Vasseur dov’è finito? Il capo del team emiliano ha imposto una vera e propria tabula rasa al suo arrivo ma, dopo 3 anni di lavoro, i risultati non si vedo e, anzi, i dubbi aumentano. Tra una vettura che appare distante anni luce dalle rivali (e a Miami è stata dietro anche alla Williams), un rapporto con i piloti e tra i piloti subito complicato e uno scenario tecnico allarmante, come si può guardare con ottimismo al futuro? Entro una manciata di gare capiremo se la Ferrari dovrà davvero iniziare a pensare già al 2026 o se, come sperano tutti a Maranello, gli aggiornamenti che arriveranno in occasione del GP di Barcellona riporteranno sulla giusta carreggiata una SF-25 che, per ora, sembra un cantiere aperto.