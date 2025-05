F1, Jack Doohan già ai saluti con la Alpine? Franco Colapinto si scalda in vista di Imola…

L’esperienza di Jack Doohan in Formula Uno è già conclusa? Il figlio della leggenda della MotoGP, infatti, sta vivendo una prima parte di stagione 2025 davvero complicata con il team Alpine e, c’è di più, il rischio di vederlo appiedato in tempi stretti è davvero concreto. Quello che fino a poco tempo fa sembrava solamente un rischio, ora potrebbe diventare realtà. Bolle parecchio sotto il coperchio della pentola del team francese, con Flavio Briatore che sta agendo sotto traccia.

Iniziamo con i freddi numeri. Il pilota australiano (dopo il 15° posto nell’esordio di Abu Dhabi nell’ultima gara della scorsa annata) non ha propriamente brillato in queste prime uscite del Mondiale 2025. Ritirato in Australia, gara di casa, quindi 13° in Cina, 15° a Suzuka, 14° in Bahrein, 17° in Arabia Saudita, quindi subito out anche a Miami. Punti fatti? Zero. Prestazioni degne di nota o, quantomeno, incoraggianti, non molte di più.

Come ben sappiamo il mondo della massima categoria del motorsport non concede tempo né seconde o terze chance. Jack Doohan è il primo a saperlo e senza ombra di dubbio sta già iniziando a sentire il fiato sul collo di un possibile (se non probabile) successore immediato. Tutto porterebbe a Franco Colapinto. Le voci sul suo impiego già dal Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di Imola si fanno sempre più concrete. Oltre ad alcuni rumors usciti a Miami, sembra che il team Alpine starebbe programmando un test a Silverstone per permettere all’argentino di prepararsi nelle migliori condizioni in vista del weekend romagnolo.

Fuori Jack Doohan e dentro Franco Colapinto? Lo scenario sembra già tracciato. Non ci resterà che attendere qualche giorno per averne la conferma, o meno. Il prossimo appuntamento in riva al Santerno potrebbe già proporre il secondo cambio di casacca di una stagione 2025 che sta confermando l’assunto che in Formula Uno nessuno ha tempo e chiunque è messo in discussione. Il team Alpine sembra pronto al “ribaltone”, con il pilota australiano che potrebbe pagare le conseguenze di un avvio di campionato quanto mai deludente.