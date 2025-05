Equitazione, Global Champions League 2025: gli Shanghai Swans si impongono in Cina

Va in archivio la terza tappa della Global Champions League 2025 di salto ostacoli dell’equitazione: a Shanghai, in Cina, si impongono proprio gli Shanghai Swans, che grazie ai 30 punti del successo odierno balzano anche al comando della classifica generale.

Sono ben 6 le squadre che chiudono a quota 4 penalità al termine delle prove di entrambi i binomi sui due percorsi proposti: a determinare la classifica è il tempo complessivo impiegato sul secondo tracciato.

Vincono gli Shanghai Swans con 148.29, nettamente più veloci dei Valkenswaard United, secondi in 153.76, e dei New York Empire, terzi in 154.64. Quarti i Rome Gladiators in 159.84, davanti ai Madrid In Motion, quinti in 160.55, mentre chiudono sesti i St. Tropez Pirates con 167.15.

Secondo successo consecutivo, dopo quello ottenuto a Città del Messico, per gli Shanghai Swans, che balzano così in vetta alla classifica a quota 71, scavalcando le Cannes Stars, ora seconde a quota 68. Si portano in terza piazza, invece, i Valkenswaard United, che occupano il gradino più basso del podio a quota 53.