Cosa cambia nel pentathlon senza l’equitazione: la novità “corsa ad ostacoli”, che nulla ha a che vedere con i 110 hs

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno si disputerà a Budapest, in Ungheria, da oggi, martedì 22, a sabato 26 aprile: sarà la seconda gara a livello senior in una gara internazionale in cui sarà presente la nuova prova ad ostacoli in luogo dell’equitazione.

Si tratta di una disciplina spettacolare, sulla scia dei percorsi ad ostacoli in stile Ninja Warrior, ma che ben poco ha a che fare con la tradizione dello sport del soldato. Il percorso prevede 8 ostacoli e chi lo completa prima riceve più punti, mentre sono previste penalità, o addirittura l’eliminazione, in caso di caduta.

I test erano andati avanti per oltre due anni, nei quali l’UIPM si era avvalsa della collaborazione di World Obstacl (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles). Gli atleti della categoria senior, in tutte le gare internazionali più importanti fino alle Olimpiadi di Parigi 2024, avevano avuto al proprio interno l’equitazione.

Gli atleti provenienti dalle categorie giovanili, invece, appaiono avvantaggiati, in quanto dopo i test della prima fase, datata 2022, per due stagioni, 2023 e 2024, le maggiori competizioni internazionali a livello junior hanno integrato già al proprio interno il percorso ad ostacoli.