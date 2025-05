Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Durazzo-Tirana, programma, streaming

Termina finalmente l’attesa, è il momento di fare sul serio e dare il via di una straordinaria avventura che terrà tutti con il fiato sospeso per oltre tre settimane. Prende il via tra poche ore e si conclude domenica 01 Giugno il Giro d’Italia 2025.

La grande novità di questa edizione della corsa rosa è rappresentata dalla scelta dell’Albania come location per la Grande Partenza. La carovana inizia il suo cammino con l’impegnativa Durazzo-Tirana di 160 chilometri, tappa che propone 1800 metri di dislivello e stuzzicherà fin da subito l’appetito degli uomini di classifica.

Le previsioni della vigilia indicano come autorevoli candidati per il successo finale Primoz Roglic della Red Bull e Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG. Sembra al momento difficile ipotizzare il nome in grado di intromettersi nel duello tra il campionissimo sloveno e lo spagnolo anche se giova sempre ricordare che il giudice supremo sarà la strada.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

L’Italia parte per recitare un ruolo di primo piano con almeno un paio di carte in grado di competere nella lotta per il podio e diversi corridori pronti a farsi valere nella ricerca della vittoria di tappa. Innegabile affermare che Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious e Giulio Ciccone della Lidl-Trek abbiano tutte le carte in regola per poter duellare alla pari con la nutrita concorrenza impegnata nella lotta per la conquista del terzo posto.

La corsa sarà coperta da Rai Sport + HD dalle 13:10 alle 14:00, da Rai 2 dalle 14:05 alle 17:15 e da Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 13:00 alle 17:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 09 Maggio-Prima Tappa

Durazzo-Tirana(160 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport+ HD dalle 13:10 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:05 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport