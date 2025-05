Daniil Medvedev parla del suo ritiro: “Voglio lasciare, avendo dato tutto me stesso”

Sembra un paradosso, conoscendo le caratteristiche di Daniil Medvedev, ma alla prova dei fatti l’ultima vittoria di un torneo a livello ATP del russo risale agli Internazionali d’Italia del 2023. Sono trascorsi circa due anni e il russo, sulla mai troppo amata terra rossa, ha un bel ricordo di quella finale al Foro Italico vinta contro il danese Holger Rune.

Posteriormente a quell’affermazione nessuna grande soddisfazione e un lento decadere, anche per l’ascesa prepotente prima dello spagnolo Carlos Alcaraz e poi di Jannik Sinner. In conferenza stampa, a Roma, Daniil ne ha parlato: “Vincere qui due anni fa mi ha dato molta serenità e mi ha aiutato a capire meglio questa superficie. Ovviamente preferisco giocare sul cemento, ma da quando ho vinto al Foro Italico non ho perso la calma sulla terra battuta. Sono una persona più ottimista e credo di più nelle mie possibilità di ottenere buoni risultati. Non avrei mai pensato di vincere un Masters1000 sul rosso, ma ce l’ho fatta. E ora sono di nuovo qui con cose da dimostrare, sono pronto a darmi da fare“.

“La mia motivazione è migliorare ogni giorno. Nel 2024 non ho dato il massimo, non ero un tennista di fama, ma ogni volta che partecipo a un torneo, lo faccio con la mentalità di poterlo vincere. Ho bisogno di un pizzico di fortuna, affinché tutto ciò su cui lavoro si traduca in buoni risultati“, ha aggiunto.

In conclusione, ha precisato: “Voglio ritirarmi dal tennis sapendo di aver dato il massimo e di non avere nulla da rimproverarmi“. Agli Internazionali farà il proprio esordio venerdì contro Cameron Norrie. Il moscovita, successivamente, potrebbe entrare in rotta di collisione con Lorenzo Musetti negli ottavi di finale.