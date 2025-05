Civitanova-Trento oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-2, programma, streaming

Oggi giovedì 1° maggio (ore 18.15) si gioca Civitanova-Trento, gara-2 della finale scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum prosegue la serie al meglio delle cinque partite: i dolomitici si sono imposti con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio nell’appuntamento di apertura disputato quattro giorni fa e si presenteranno in vantaggio nella tana della Lube. I Campioni d’Europa riusciranno a involarsi sul 2-0 oppure i cucinieri pareggeranno i conti?

I ragazzi di coach Fabio Soli sono sembrati più pimpanti nelle fasi calde, ma gli uomini di Giampaolo Medei hanno tutte le carte in regola per ribaltare la situazione, proprio come successo nella semifinale contro Perugia dove hanno annullato un match-point decisivo in gara-3. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, di fondamentale importanza nell’economia di questa lotta per la conquista del tricolore.

Gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno i punti di riferimento di Trento insieme all’opposto Kamil Rychlicki, ai centrali Flavio Gualberto e Jan Kozamernik, al regista Riccardo Sbertoli e al libero Gabriele Laurenzano. Il bomber Adis Lagumdzija avrà il compito di guidare Civitanova al pari dei martelli Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov, in rosa anche i centrali Giovanni Maria Gargiulo e Barthelemy Chinenyeze, il palleggiatore Mattia Boninfante e il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Trento, gara-2 della finale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-TRENTO VOLLEY OGGI

Giovedì 1° maggio

Ore 18.15 Finale scudetto volley maschile, gara-2: Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CIVITANOVA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.