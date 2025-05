Alcaraz senza problemi all’esordio agli Internazionali d’Italia. Battuto Lajovic, spagnolo al 3° turno

Tutto facile per Carlos Alcaraz all’esordio agli Internazionali d’Italia 2025. Lo spagnolo, che faceva il suo ritorno in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Madrid, ha sconfitto nettamente il serbo Dusan Lajovic in due set con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Una prima dunque sul velluto per il numero tre del mondo, che attende ora il vincitore del match tra l’americano Alex Michelsen, testa di serie numero 31, ed il serbo Laslo Djere. Da ricordare come Alcaraz sia stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone e dunque potrà incrociare Jannik Sinner solamente in finale.

A parte il momento in cui ha concesso il break sul finire del primo set, Alcaraz è sempre stato in controllo del risultato. Lo spagnolo ha concluso con il 70% dei punti vinti quando ha servito la prima, chiudendo poi con 20 vincenti contro i 12 dell’avversario. Stesso numero di errori non forzati per i due giocatori (22).

Subito un inizio in discesa per lo spagnolo, che ha trovato il break in apertura di match. Successivamente Alcaraz ha strappato ancora il servizio all’avversario nel quarto gioco, allungando così sul 4-0. Nell’ottavo game Alcaraz ha avuto un momento di rilassatezza con Lajovic che è riuscito a recuperare uno dei due break di svantaggio. Lo spagnolo, però, ha rimediato prontamente, togliendo la battuta ancora al serbo e chiudendo il set sul 6-3.

Anche in avvio di secondo set è il numero tre del mondo ad allungare subito. Alcaraz trova il break in apertura e ha il pieno controllo della partita. Nel sesto gioco lo spagnolo si porta sullo 0-40, ma Lajovic riesce a rimontare e annulla quattro palle per il doppio break di vantaggio. Lo spagnolo non concede nulla nei successivi suoi turni di servizio e chiude ancora sul 6-3.