Dal debutto internazionale del 2017 con la medaglia di bronzo nel quattro di coppia ai Campionati Europei di Račice, all’oro Mondiale del 2018, fino all’argento olimpico conquistato con fatica, orgoglio e determinazione, Andrea racconta cosa c’è davvero dietro le medaglie: la testa negli ultimi 250 metri, l’intesa con i compagni, la forza mentale dopo Tokyo, e il lungo recupero da un infortunio a un passo dal sogno. Ma si parla anche del legame profondo con la sua Lecco, della playlist prima di una finale, del giorno dopo una grande vittoria, dei momenti duri in cui tutto sembra sfuggire. Tra curiosità, emozioni e risate, emerge la storia di un ragazzo che ha fatto della disciplina e della passione la sua rotta verso l’Olimpo. Un’intervista che fa scoprire il canottaggio da dentro, per chi lo ama e per chi non lo conosce ancora. “Cosa deve sapere il pubblico italiano del nostro sport? Che è il più duro… ma anche il più bello.”