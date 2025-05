Giro d’Italia 2025 – Analisi della terz’ultima tappa con Gian Luca Giardini e Paolo Savoldelli! La penultima tappa di montagna del Giro d’Italia 2025 non ha stravolto la classifica generale, ma ha confermato la solidità di Del Toro e Carapaz, che hanno guadagnato ulteriore terreno su Adam Yates, Caruso e un sfortunato Pellizzari, caduto nell’ultima curva ma senza gravi conseguenze. La vittoria di giornata è andata al francese Nicolas Prodhomme, in una frazione di attesa prima del tanto atteso tappone alpino. Domani infatti si affronterà il mitico Colle delle Finestre, teatro in passato di epiche imprese. A parlarne con noi Paolo Savoldelli, che su quelle rampe ha scritto pagine di storia del ciclismo, e Gian Luca Giardini, con il suo consueto punto tecnico sulla tappa. Non perderti l’analisi, le curiosità e le previsioni per l’ultima battaglia tra i big della Corsa Rosa! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate.