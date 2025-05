Bellucci si arrende con Pedro Martinez ed esce al primo turno degli Internazionali d’Italia

Si ferma subito la corsa di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Roma lo spagnolo Pedro Martinez batte, in un’ora e trentatré minuti, il giocatore italiano 6-4 6-2 e si qualifica per il secondo turno contro il polacco Hubert Hurkacz.

Martinez ottiene, ai vantaggi, il break in apertura grazie ad un rovescio deviato dal nastro e tiene il servizio per il 2-0. Bellucci aumenta l’intensità dei suoi colpi e s’iscrive alla partita tenendo, a 30, il 2-1. Lo spagnolo sigilla con l’ace il game del 3-1 e, alla seconda opportunità realizza il secondo break per salire 4-1 in un gioco nel quale il giocatore italiano spreca il vantaggio da 40-15 commettendo diversi errori. Bellucci non demorde, si porta sul 4-2 firmando l’immediato contro break e, a zero, accorcia sul 4-3. Il giocatore iberico aziona il suo ottimo diritto per firmare, a 15, il 5-3 e al decimo gioco chiude i conti trasformando il primo set point, il diritto del numero 68 termina largo, per concludere sul 6-4 il parziale inaugurale

Martinez opera nuovamente il break ad inizio set sfruttando gli errori di un avversario ancora troppo falloso e difende, a 0, il servizio del 2-0. Il tennista italiano reagisce allo 0-30 e con il diritto mancino timbra il punto che gli vale il 2-1. Il numero quarantanove del ranking incamera, a 15, il 3-1, prende il largo con il secondo break per il 4-1 e sale sul 5-1 non concedendo sconti sul proprio servizio. Bellucci non ci sta, annulla un match point, accorcia sul 5-2 e si procura quattro palle break, non sfruttate, prima di capitolare al primo match point per il 6-2.

Bellucci serve 4 ace, commette cinque doppi falli e mette a referto una percentuale di prime di poco superiore al cinquanta per cento. Il giocatore italiano realizza il 36% di punti quando serve la seconda, converte una sola palla break e paga dazio ai diciassette errori gratuiti.