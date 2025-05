Basket femminile, scatta la finale scudetto tra Schio e Reyer Venezia. Chi salirà sul tetto d’Italia?

Mancano meno di 24 ore al via della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025! Domani sera alle ore 20:30 al PalaRomare di Schio (Vicenza) andrà in scena il primo atto della serie al meglio delle cinque partite che assegna il titolo di campione d’Italia tra la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia.

Da un lato le scledensi che puntano a riappropriarsi del titolo ‘scippato’ nel 2024 proprio dalle lagunari, con la Famila Wuber che si è ‘riscattata’ parzialmente vincendo la Coppa Italia a febbraio 2025 a danno proprio della Reyer. Coach Dikaioulakosm punterà sicuramente sulle sue giocatrici più esperte e talentuose, a cominciare dalla capitana Giorgia Sottana (508 presenze in Serie A1 per la veterana). Pronte ad armare il braccio da qualsiasi posizione Dorka Juhasz e l’ex Virtus Bologna Ivana Dojkic, con Olbis Andre’ che osserverà il pitturato alternandosi con Martina Bestagno. In cabina di regia Costanza Verona darà il cambio a Giorgia Sottana, con le guardie Martina Crippa ed Ilaria Panzera che proveranno ad eludere la difesa avversaria. Schio insegue il tredicesimo scudetto della propria storia, che varrebbe il secondo posto nell’albo d’oro per titoli totali dietro solo a Como (15).

Dall’altra parte ci saranno però le campionesse in carica dell’Umana Reyer Venezia, che ha centrato la sua seconda finale scudetto consecutiva. Le oro-granata si sono dimostrate capaci di mettere in seria difficoltà la ‘corregionale’ Schio scucendole il tricolore dal petto nel 2024, oltre ad aggiudicarsi il primo trofeo stagionale del 2024-2025 ovvero la Supercoppa Italiana sempre contro la Famila Wuber. Coach Andrea Mazzon può contare su un forte gruppo a tinte azzurre guidato dalla giovane stella Matilde Villa, ben supportata dalla capitana Francesca Pan e da Mariella Santucci oltre al pivot Lorela Cubaj che proverà ad arpionare palloni da distribuire sul perimetro alle compagne. La Reyer punta quindi a confermarsi campione d’Italia, centrando così il quarto tricolore della sua storia.