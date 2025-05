Arrampicata sportiva, Laura Rogora accarezza il podio in Coppa del Mondo. McNeice e Yoshida vincono a Bali

Laura Rogora ha accarezzato ancora una volta il podio nella Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Dopo il quarto posto ottenuto settimana scorsa nel lead a Wujiang (Cina), l’azzurra si è replicata sulla parete di Bali (Indonesia). La nostra portacolori ha infatti raggiunto 42+, ma non è bastato per meritarsi l’ambito piazzamento al sole. La 24enne ha comunque dimostrato nuovamente la propria caratura tecnica e agonistica, ribadendo il suo status di atleta di vertice internazionale.

Il risultato è comunque ragguardevole per la Campionessa d’Europa di specialità, il cui ultimo podio nel massimo circuito internazionale itinerante risale allo scorso 19 luglio, quando fu seconda a Briançon (Francia) sempre nella specialità tecnica che assegnerà medaglie a livello indipendente in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tutto è rinviato al prossimo appuntamento, in programma nel weekend del 16-18 maggio a Curitiba (Brasile, si gareggerà soltanto nel boulder), mentre per il lead bisognerà aspettare fine giugno.

A vincere la gara è stata la britannica Erin McNeice, che ha raggiunto il top come la sudcoreana Chaehyun Seo, impiegando però meno tempo rispetto alla rivale. La 21enne ha replicato il successo ottenuto lo scorso weekend in Cina e ha così conquistato la seconda vittoria in Coppa del Mondo, questa volta in solitaria visto che nell’ultimo appuntamento la dovette condividere proprio con Seo. Terza piazza per la giapponese Ai Mori (45), mentre alle spalle di Rogora si sono piazzate l’australiana Oceania Mackenzie (39+), l’austriaca Flora Oblasser (37+), le slovene Mia Krampl (34+), e Rosa Rekar (31+).

La gara maschile è stata invece vinta dal giapponese Satone Yoshida (42+), capace di regolare di misura il francese Max Bertone (41) e lo spagnolo Alberto Gines Lope (39+). Filip Schenk è stato il primo degli esclusi in semifinale (nono con 31+), Giovanni Placci 14mo (25+), Ilaria Scolaris 20ma (31+).