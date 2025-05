Arrampicata, Watson firma il record del mondo di speed! Italiani fuori in qualifica a Bali

Samuel Watson si è preso di forza la copertina nella terza tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, firmando il nuovo record del mondo dello speed. Lo statunitense ha dettato legge in finale a Bali (Indonesia), fermando il cronometro su un vertiginoso 4.64 e migliorando di un decimo il suo precedente primato siglato lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’americano ha prevalso nei confronti del giapponese Ryo Omasa, squalificato per falsa partenza, e ha così conquistato il quinto successo in carriera nel massimo circuito internazionale in questa specialità veloce che assegnerà medaglie individualmente ai Giochi di Los Angeles 2028. Sul terzo gradino del podio è salito il padrone di casa Kiromal Katibin, che ha avuto la meglio nel derby con Raharjati Nursamsa (4.81 a 6.64).

Tra le donne, invece, ha dettato legge la polacca Aleksandra Miroslaw, che partiva con tutti i favori del pronostico e si è imposta di forza regolando la cinese Yafei Zhou nell’atto conclusivo disputato sulla parete asiatica (6.37 a 8.12). La Campionessa Olimpica ha vinto la sua prima gara dopo il trionfo della scorsa estate nella capitale francese, dettando legge dopo la sesta piazza di sette giorni fa in quel di Keqiao. Il podio è stato completato dall’indonesiana Adi Kadek, che ha prevalso sulla sudcoreana Jimin Jeong (7.27 a 9.00).

Sabato poco brillante in casa Italia: tutti gli azzurri sono stati eliminati nel turno di qualificazione che promuoveva i migliori sedici atleti al tabellone a eliminazione diretta. Tra le donne: Agnese Fiorio 20ma (7.44), Giulia Randi 24ma (7.673), Beatrice Colli 36ma (8.99). Tra gli uomini: Luca Robbiati 19mo (5.292), Matteo Zurloni 23mo (5.336), Gianluca Zodda 26mo (5.373), Ludovico Fossali 30mo (5.443), Marco Rontini 43mo (5.694). Domani andranno in scena le semifinali e la finale del lead, con Laura Rigira e Filip Schenk che cercheranno il grande risultato.