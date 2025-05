America’s Cup: Luna Rossa torna ad allenarsi, attende novità e amplia la base

La America’s Cup vive in una situazione di stallo da diverse settimane: Team New Zealand deve ancora decidere dove si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, INEOS Britannia e Alinghi hanno deciso di non presentare il proprio guanto di sfida, dai francesi di Orient Express e dagli statunitensi di American Magic non giungono novità, per il momento soltanto Luna Rossa e Athena Racing (Challenger of Record) sono intenzionate a fronteggiare i Kiwi nel 2027.

Le ultime indiscrezioni parlavano di un ballottaggio tra Atene e Napoli per ospitare il più prestigioso evento dell’universo velico, ma verosimilmente ne sapremo di più soltanto verso la fine del mese di giugno, quando i detentori della Vecchia Brocca sveleranno la sede della manifestazione e comunicheranno anche il regolamento (a livello di classe non ci saranno variazioni: si scenderà in acqua sempre con gli AC75, come successo nelle ultime due occasioni tra Auckland nel 2021 e Barcellona nel 2024).

Tra ieri e oggi Luna Rossa è tornata in acqua per le prime sessioni di allenamento del nuovo ciclo, navigando nel Golfo degli Angeli a Cagliari con il suo AC40 (la barca che era stata usata nelle regate preliminari dell’ultima Coppa America). La Stampa riporta che il sodalizio di Patrizio Bertelli si è aggiudicato un lotto nel nuovo insediamento industriale nell’area est del Porto Canale nel capoluogo sardo. Si tratta di una base operativa aggiuntiva al molo Ichnusa, superficie scoperta pari a 27.000 metri quadrati con due banchine e relativi specchi acquei di 6.450 mq (lato interno) e 7.490 (esterno)” per un canone annuo di circa 71.000 euro.