Ambesi: “Continuità di Musetti sotto gli occhi di tutti. Kyrgios cerca solo traffico e like”

Massimiliano Ambesi ha analizzato la prestazione offerta da Lorenzo Musetti contro Alex de Minaur negli ottavi del Masters 1000 di Madrid: “Musetti affronta un match in cui parte avvantaggiato, la continuità è sotto gli occhi di tutti, ieri ha giocato una delle sue migliori partite della carriera e non ha dato chance a un giocatore che è costantemente in top-10. Non gli ha concesso niente, ha avuto anche palle break che non ha convertito. Il tema prima della partita era che vincendo sarebbe entrato in top-10 e vincendo oggi sarebbe sicuramente numero 9 e poi a seconda di quello che succederà potrà salire fino a cinque, perché vincendo il torneo scavalcherebbe Djokovic“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Le vittorie gli hanno dato fiducia: l’anno scorso era a Cagliari a giocare la finale di un Challenger, adesso è nei quarti a Madrid dopo aver battuto Tsitsipas e De Minaur. L’ultima volta che due italiani hanno fatto quarti di finale è stato l’anno scorso in Canada, Sinner perse contro Rublev e poi ci perse anche Arnaldi: ora c’è una similitudine di tabellone in quell’occasione. L’Italia ha portato due giocatori ai quarti di un Masters 1000 sei volte su 311 tornei“.

Un ultimo passaggio sulla prestazione del toscano, soffermandosi anche sui dialoghi con l’allenatore: “La partita non c’è mai stata, De Minaur ha lasciato il diritto in spogliatoio. Si sentiva di più del solito il dialogo con l’allenatore, ma come in ogni partita. Se quello scambio di idee tra giocatore e allenatore è giusto che si faccia così. Se funziona questo sistema si deve andare avanti così, fa parte della loro routine. Musetti con giocatori come Diallo ha trovato sempre delle soluzioni lo scorso anno, penso che la percentuale sia 70-30. Arnaldi ha messo su un servizio che non aveva lo scorso anno, vedo un grande progresso. La prima pesante gli può dare un grande aiuto“.

Massimiliano Ambesi si è soffermato anche sulla vicenda Purcell e sull’ennesimo commento fuori contesto di Nick Kyrgios, che ha difeso il connazionale dopo aver attaccato Jannik Sinner più volte: “ITIA sta adottando un approccio a favore dei giocatori, non giustizialista ma garantista. L’intervento di Kyrgios ci azzecca zero, non ha capito. Sono frasi dette per catturare attenzione, ho cambiato opinione: è una manovra per avere traffico e like”.