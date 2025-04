Wout van Aert fa mea culpa: “Sono stato egoista, mi sento responsabile”

Un epilogo amara per Wout van Aert. Il leader del Team Visma-Lease a bike pecca per sua stessa ammissione di egoismo e vanifica l’edizione 2025 di Attraverso le Fiandre, importante corsa di ciclismo terminata con la beffa clamorosa ad opera di Neilson Powless (EF Education – EasyPost), vincitore in volata superando gli altri tre corridori, tutti appartenenti alla squadra olandese, che non avevano però attaccato sul finale, lasciando la sprint solo al belga, poi superato.

Una volta terminata la gara, il corridore ha fatto mea culpa, prendendosi la responsabilità di quanto successo: “Sono solo estremamente deluso. Mi sento responsabile per questo risultato e responsabile per non aver completato il lavoro della squadra“, ha detto van Aert ai media presenti in loco.

Il nativo di Herentals ha poi continuato: “In un gruppo di testa formato da quattro persone con tre ragazzi in squadra, se non vinci la gara hai sempre commesso un errore. Volevo davvero questa vittoria. Sono stato io a prendere la decisione abbastanza presto, e volevo solo che Tiesj e Matteo controllassero la fuga all’inizio e mi portassero al traguardo con Neilson“.

Van Aert ha poi chiosato: “Sono stato semplicemente troppo egoista e avevo paura di trovarmi in una situazione in cui non sarei stato in grado di puntare al primo posto, e questo è stato un grosso errore. Avremmo dovuto giocare di squadra e aumentare i cambi come una squadra, non solo puntare allo sprint. Ho avuto crampi e Neilson si è rivelato più forte.”