Valentino Rossi: “Ho commesso un errore, avremmo potuto vincere”

Valentino Rossi ha commentato nel post gara la propria prestazione nella 6h di Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Il ‘Dottore’ ha festeggiato il secondo posto al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT insieme a Ahmad Al Harthy ed a Kelvin van der Linde.

La corsa dell’equipaggio n. 46 è stata limitata da un contatto nel cuore dell’evento. L’ex centauro ha sbagliato l’attacco alla Ferrari 296 GT3 n. 221 VISTA AF Corse, il contatto con Simon Mann è stato inevitabile nella stretta ed impegnativa ‘Rivazza 2’.

Van der Linde ha provato in ogni modo a recuperare il tempo perso dopo uno stop and go inflitto dalla direzione gara alla BMW n. 46. L’ex vincitore della 24h del Nurburgring ha inseguito con gomme più fresche Richard Lietz, vincitore con Manthey Porsche insieme anche al nostro Riccardo Pera.

L’italiano ha riportato in un commento trasmesso ai giornalisti direttamente dal team di Vincent Vosse: “Ho sentimenti contrastanti perché un podio è un buon risultato, ma avremmo potuto vincere. È un vero peccato perché la squadra ha fatto un lavoro fantastico, la macchina era molto veloce e siamo riusciti a gestire bene le gomme. Ahmad e soprattutto Kelvin alla fine hanno guidato in modo brillante. Kelvin ha lottato fino alla fine e ha portato a casa il podio. Purtroppo ho commesso un errore e ho urtato la Ferrari che mi precedeva durante un tentativo di sorpasso. Il successivo stop and go ci è costato la vittoria, mi dispiace”.