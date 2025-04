WEC, Ferrari controlla la 6h Imola dopo 3 ore. Valentino Rossi leader in LMGT3

Ferrari domina la scena dopo le prime tre ore della 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, autori della pole-position, dettano il passo con la Ferrari n. 51 ufficiale, il tridente precede la 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson e la BMW n. 15 di Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello.

Valentino Rossi, invece, detta il passo in LMGT3 al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT dopo l’eccellente lavoro iniziale di Ahmad Al Harthy durante le prime due ore.

La prima parte della 6h Imola 2025 è stata segnata da un incidente alla ‘Rivazza’ tra la BMW M4 GT3 EVO n. 31 WRT e l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 #27 Heart of Racing. L’auto britannica è finita contro le barriere dopo una toccata da parte della BMW, la direzione gara ha deciso immediatamente di inserire la Safety Car.

Ferrari ha continuato a controllare la scena come accaduto nelle prime fasi con James Calado (Ferrari n. 51) nettamente avanti a Phil Hanson (AF Corse Ferrari n. 83). Le due 499P hanno gestito la BMW n. 15 che con gomme più fresche ha tentato di insidiare il primato delle auto di Maranello.

Notevole rimonta anche dal fondo della griglia per la Ferrari n. 50 di Nicklas Nielsen. Il danese ha recuperato posizioni in successione scavalcando senza particolari problemi le Porsche ufficiali e le due Toyota oltre alla BMW n. 20. Da segnalare un piccolo danno per quest’ultima in seguito ad un contatto con la Toyota GR n. 7 alla ‘Variante Alta’.

La Ferrari n. 50 si colloca attualmente in quarta piazza davanti ad Alpine n. 36, Toyota GR n. 7, Porsche Penske Motorsport n. 6, Porsche Penske Motorsport n. 5, BMW n. 20 e Toyota GR n. 8, in difficoltà dopo una penalità per aver infranto le regole riguardanti il Full Course Yellow.

BMW e WRT continuano a dettare il passo in LMGT3 dopo tre intense ore d’azione in quel di Imola. Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde hanno ripreso la vetta negli ultimi passaggi annullando l’assalto della Lexus n. 78 Akkodis ASP.

La BMW e la Lexus di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu precedono la Ferrari n. 21 VISTA AF Corse di François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera, più attardati tutti gli altri.

Attenzione alla pioggia però che potrebbe diventare protagonista nel finale. Attualmente il sole è stato sempre presente sulle rive del Santerno regalando al pubblico una giornata molto simile a quella di ieri.