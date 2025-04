WEC, Genesis svela i colori della propria GMR-001

Genesis, marchio di lusso di Hyundai, ha svelato la livrea della propria GMR-001, vettura che correrà nel FIA World Endurance Championship 2026 e successivamente nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2027. Il marchio coreano si prepara all’ingresso nel Mondiale ed ovviamente al debutto nella classe regina alla 24h Le Mans.

L’arancione è il colore protagonista per il prototipo Genesis Magma Racing. L’auto, attesa per il debutto in estate, sarà una LMDh ed avrà un telaio ORECA come scelto negli ultimi anni anche da Alpine ed Acura. Ricordiamo che in alternativa, per tutti coloro che scelgono di correre nella classe regina del Mondiale con una LMDh e non con un’Hypercar, come scelto da Ferrari o Toyota ad esempio, è necessario creare il prototipo acquistando il telaio da un fornitore esterno: ORECA, Ligier, Multimatic o Dallara.

L’ex vincitore della 24h Le Mans André Lotterer e l’ex campione IMSA WTSC Pipo Derani sono i due piloti confermati con Genesis. Gli altri verranno nominati successivamente dal marchio asiatico, che si appoggerà in Europa su IDEC Sport. L’impegno tra le due realtà è già iniziato con la partecipazione all’European Le Mans Series con un’Oreca 07 Gibson LMP2.

Poche le altre informazioni in merito, il programma in North America parallelamente all’impegno nel Mondiale inizierà nel 2027 ed il team Bryan Herta Autosport potrebbe essere il candidato numero uno per portare in azione le GMR-001. Resta anche il significativo dubbio su cosa potrà fare Hyundai in merito al programma nel FIA World Rally Championship. Ricordiamo infatti l’ingente dispendio economico per allestire un prototipo Hypercar ed i tanti indizi che vedono i coreani lontani dal Mondiale Rally già a partire dalla prossima stagione.