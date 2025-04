WEC, Ferrari: tra conferme e voglia di rivincita: “In Qatar non ci aspettavamo di essere così competitivi”

Ferrari si prepara per dare battaglia ad Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio di Maranello riparte dopo la strepitosa tripletta ottenuta lo scorso febbraio in Qatar in occasione della 1812km del ha aperto l’edizione 2025 del Mondiale.

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, rispettivamente al volante delle 499P n. 50 e della n. 51, hanno tutte le carte in regola per confermarsi nella parte alta della graduatoria anche sulle rive del Santerno. In azione sarà presente come sempre anche la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Lo scorso anno le Rosse dominarono la scena in qualifica prima di alzare bandiera bianca nel corso delle sei ore. Il maltempo fu determinante e cambiò le sorti della manifestazione a favore di Toyota e Porsche, rispettivamente in prima e seconda piazza sotto la bandiera a scacchi.

Alessandro Pier Guidi, titolare dell’auto n. 51, ha dichiarato ai media presenti a Imola, tra cui OA Sport. “Conoscere di anno in anno la vettura è un valore aggiunto che ti permette di essere competitivo e migliorarti. La costanza durante la stagione è fondamentale per poi giocarti il titolo, con poche gare da disputare ogni errore può costare molto caro”.

Il vincitore della 24h Le Mans 2023 ha continuato dicendo: “In Qatar non ci aspettavamo di essere così competitivi siccome nel 2024 avevamo fatto fatica, non sapevamo l’entità di questo miglioramento, ma alla fine il risultato è arrivato. Ovviamente speriamo di ripeterci davanti ai propri tifosi, tutti lavorano per progredire e confermarsi non è mai semplice. BMW ad esempio sta facendo un grande lavoro così come Cadillac”.

Attenzione sulle rive del Santerno alle qualifiche, momento cruciale per gli uomini di Ferrari e non solo. Il piemontese ha dichiarato in merito: “Superare resta complicato a Imola. La pole-position è importante anche se non determinante visto il rischio di pioggia”.