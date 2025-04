WEC, Valentino Rossi: “Non è stato facile scegliere dove avrei corso quest’anno”

Prima gara dell’anno in Europa per Valentino Rossi a Imola in occasione del secondo atto del FIA World Endurance Championship. Il ‘Dottore’ è atteso a dare battaglia questo fine settimana sulle rive del Santerno al volante della riconoscibile BMW M4 GT3 EVO n. 46 gestita dal Team WRT.

Il nostro connazionale torna nel Mondiale dopo la difficile 1812km del Qatar. L’obiettivo, insieme a Ahmad Al Harthy ed a Kelvin van der Linde, è quello di ottenere il primo podio stagionale a dodici mesi dalla prima volta.

Il n. 46 della compagine belga impegnata con BMW anche in Hypercar, ha dichiarato ai media presenti in quel di Imola, tra cui anche OA Sport. “Non è stato facile quest’anno scegliere dove avrei corso. BMW ha preferito che io corressi tutto il FIA WEC e sono contento di questa situazione. Le piste sono belle ed è un campionato del mondo, il fatto di dover girare il mondo non è una cosa negativa”.

Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “L’anno scorso abbiamo avuto delle buone gare, quest’anno speriamo di ripeterci soprattutto a Imola. La possibilità di poter disputare la qualifica come Silver Driver in caso di passaggio del primo turno è sicuramente positivo, mi diverte molto come soluzione. Per il week-end il metro resta incerto, ma non nego che preferirei avere il sole anche per tutta la gente che verrà a trovarci”.

Rossi guarda al futuro oltre al FIA WEC 2025, pronto per rinnovare il proprio accordo con BMW M Motorsport. “Ho un contratto con BMW che scade quest’anno, stiamo parlando per vedere cosa fare successivamente. Rispetto all’esperienza che ho avuto con Audi, sempre con WRT, il supporto è superiore da parte della casa madre e sicuramente questo aiuta. Un giorno il mio intento è quello di correre anche la 24h del Nurburgring, quest’anno sono contentissimo di poter dividere il volante con Raffaele Marciello per la gara Sprint di Misano del GTWC Europe. Non conosco ancora chi sarà con me alla 24h di Spa, purtroppo non potrò contare su ‘Lello’ visto che è già impegnato con un’altra BMW “.

Valentino ha incontrato Andrea Kimi Antonelli prima della trasferta del bolognese di Mercedes in Bahrain ed ora in Arabia Saudita in quel di Jeddah. Il n. 46 delle due e delle quattro ruote ha affermato: “Kimi non mi ha dato consigli, ma mi ha fatto alcune domande su questo mondo che ha sempre seguito. In ogni caso facciamo tutti il tifo per lui, è sveglio e maturo”.

La leggenda del Motomondiale ha disputato in totale due eventi quest’anno: oltre alla sfida in Qatar ha infatti corso la 12h Bathurst valida per l’Intercontinental GT Challenge ottenendo per la prima volta il secondo posto assoluto.