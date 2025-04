WEC, 6h Imola: Rossi in pole in LMGT3

Valentino Rossi firma la prima pole position in carriera nel FIA World Endurance Championship a Imola. Il ‘Dottore’ si è distinto al termine delle qualifiche della classe LMGT3, l’italiano ha fatto la differenza a bordo della BMW M4 GT3 EVO n. 46 di WRT.

Il pluricampione del mondo ha dominato la scena in 1.42.355 imponendosi per 306 millesimi nei confronti della Lexus RC F GT3 n. 87 Akkodis ASP di Clemens Schmid e l’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 di Zacharie Robichon.

L’italiano di BMW Motorsport e WRT non era mai riuscito prima d’oggi ad ottenere una pole con le quattro ruote in nessun campionato. L’ex centauro è stato abile a concretizzare quanto fatto nella Q1 da Ahmad Al Harthy, discriminante per l’accesso alla lotta per la pole.

VISTA AF Corse Ferrari n. 21, Akkodis ASP Lexus n. 78, Proton Competition Porsche n. 88, Manthey Porsche n. 92, United Autosports McLaren n. 95, United Autosports McLaren n. 95 e TF Sport Corvette n. 81 hanno chiuso nell’ordine la Top10 nella sessione riservata alla LMGT3.

Domani la gara alle 13.00, live su Discovery +, Eurosport ed anche su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire il secondo atto del FIA WEC anche con l’apposito abbonamento disponibile sul sito ufficiale del campionato (tutti servizi a pagamento).