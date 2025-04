WEC, 6h Imola FP3: Ferrari si conferma prima delle qualifiche

Dominio Ferrari nella FP3 della 6h di Imola, secondo round del FIA World Endurance Championship. Antonio Giovinazzi precede di 63 millesimi Antonio Fuoco, le due Ferrari 499P ufficiali hanno fatto la differenza con oltre 1 secondo sulla concorrenza.

La Rossa n. 51 e la gemella n. 50 che ha vinto in Qatar a febbraio hanno condotto le danze con 1 secondo di margine sulla Peugeot n. 94 di Stoffel Vandoorne e sulla Cadillac Hertz Team JOTA n. 38 di Sébastien Bourdais.

Il nativo di Le Mans si è reso protagonista di un testacoda al ‘Tamburello’ che ha provocato un breve Full Course Yellow. Decisamente più importante, invece, l’uscita di pista della V-Series.R n. 12 di Alex Lynn, in difficoltà alla staccata della ‘Rivazza’ dopo aver perso il controllo della propria Cadillac.

Nel corso della mattinata è da segnalare anche un problema tecnico da parte della Ferrari 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica. Il polacco ha parcheggiato la propria vettura all’uscita della ‘Piratella’, tradito da un danno al motore.

Toyota GR n. 8, Peugeot n. 93, Alpine n. 36, Alpine n. 35, BMW n. 15 e Porsche Penske Motorsport n. 6 chiudono nell’ordine il primo turno del week-end imolese segnato dal sole, una condizione che si ripeterà nelle qualifiche di questo pomeriggio.

In LMGT3, invece, spicca su tutti la Lexus RC F n. 78 Akkodis ASP di Esteban Masson. Il francese ha beffato di due decimi le due Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse rispettivamente affidate ad Alessio Rovera n.54 ed a Davide Rigon n. 55. Sesto posto, invece, per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 di WRT, in azione con anche Valentino Rossi.

Nel pomeriggio le qualifiche da Imola, domani la gara sulla distanza delle sei ore.