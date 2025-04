La sfida di cartello della venticinquesima giornata del campionato di serie A1 maschile mette faccia a faccia BPER Rari Nantes Savona e AN Brescia in un confronto che rischia di diventare decisivo per la conquista del secondo posto. Presenta per noi il big match della Zanelli Francesco Ferrari, ex portiere dei biancorossi e dei leoni di Bovo. Due le partite di cartello proposte dalla diciottesima di serie A2: nel girone Sud il Chiavari riceve la Reale Mutua Torino 81, nel girone Sud il Circolo Canottieri Napoli ospita la Lazio.