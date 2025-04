Tour of the Alps 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Tante salite in programma

Una delle corse di avvicinamento più importanti verso il Giro d’Italia. Lunedì scatta il Tour of the Alps, l’ex Giro del Trentino: andiamo a scoprire nel dettaglio le cinque tappe in programma, non mancano ovviamente le salite.

TAPPE TOUR OF THE ALPS 2025

Tappa 1 (21/04): San Lorenzo Dorsino – San Lorenzo Dorsino (143 km)

Subito una frazione ricca di saliscendi. Occhio all’accoppiata Campo Carlo Magno e Passo del Durone (6,3 chilometri al 7,8%). L’arrivo, anche se non segnalato come GPM, è in salita, con circa 3 chilometri al 6%.

Tappa 2 (22/04): Mezzolombardo – Sterzing Ratschings / Vipiteno Racines (178 km)

Saranno 3750 i metri di dislivello totale per la frazione più lunga. Si comincia con il durissimo GPM di Petersberg/Monte San Pietro, poi ancora salite su salite, anche se non segnalate come GPM. Dopo metà gara lungo falsopiano e si va verso il circuito conclusivo con protagonista Obertelfes/Telves di Sopra (4 km al 7% di media), da affrontare due volte, così come la discesa, tutt’altro che semplice.

Tappa 3 (23/04): Sterzing Ratschings / Vipiteno Racines – Innichen / San Candido (145 km)

Primi 50 chilometri semplici, poi si inizia ovviamente a salire. Dopo un centinaio di chilometri il difficile Passo Furcia (7,7 chilometri al 7,2%), mentre ad anticipare il traguardo ci sarà la salita di Vierschachberg/Monte Versciaco. Occhio anche alla discesa tecnica.

Tappa 4 (24/04): Sillian – Obertilliach (160 km)

Salite su salite anche in questa frazione nella prima parte di gara, tutte non segnalate come GPM. Sul finale il GPM di Anras Oberried e il Kartitscher Sattel. Prima del traguardo altro breve strappo con pendenze oltre il 10%.

Tappa 5 (25/04): Lienz – Lienz (113 km)

Frazione conclusiva breve ma intensissima. Da affrontare due volte il Bannberg (pendenze oltre il 10% di media per 4 chilometri), ad una decina di chilometri dall’arrivo ecco Stronach, 3 chilometri e pendenze al 12%, un vero e proprio muro.