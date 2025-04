Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Vipiteno-San Candido: orari, percorso, tv, favoriti. Ciccone cerca un altro guizzo

Ieri il Tour of the Alps 2025 ha subito un importante scossone con la vittoria di Michael Storer, che si è preso tappa e anche maglia del leader della classifica generale. Oggi ci sarà la terza tappa con partenza da Vipiteno-Racines ed arrivo a San Candido. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

Saranno 145,5 chilometri da Vipiteno-Racines a San Candido. I primi 55 km sono abbastanza semplici con una serie di saliscendi. Le prime difficoltà il gruppo potrebbe trovarle sulla salita del Passo Furcia, che presenta pendenze molto ripide negli ultimi 4 km. A quel punto lunga discesa con primo passaggio sotto il traguardo di San Candido. Da lì inizia un circuito di 21 km che comprende l’impegnativa salita al Monte Versciaco, lunga 5 km. Dalla cima mancano circa 11 km all’arrivo e si percorre un tratto in quota su una strada tortuosa, seguito da una discesa tecnica verso San Candido. La discesa termina a 2,6 km dal traguardo. Attenzione poi ad alcune curve complicate fino al traguardo conclusivo che sarà con un tratto in pavè.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS 2025

Mercoledì 23 aprile

Terza tappa:

Vipiteno Racines-San Candido (145,5 km)

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 14.05 circa

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING