Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Mezzolombardo-Sterzing: orari, percorso, tv, favoriti. Ciccone ci riprova

Seconda frazione per il Tour of the Alps 2025. Appuntamento oggi con la tappa con partenza da Mezzolombardo ed arrivo a Sterzing. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Saranno 3750 i metri di dislivello totale per la frazione più lunga. Si comincia con il durissimo GPM di Petersberg/Monte San Pietro, poi ancora salite su salite, anche se non segnalate come GPM. Dopo metà gara lungo falsopiano e si va verso il circuito conclusivo con protagonista Obertelfes/Telves di Sopra (4 km al 7% di media), da affrontare due volte, così come la discesa, tutt’altro che semplice.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS 2025

Martedì 22 aprile

Seconda tappa:

Mezzolombardo-Sterzing (178,1 km)

Orario di partenza: 10.25

Orario di arrivo: 15.15 circa

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.35, in abbonamento su Eurosport 2 dalle 13.35

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery +, SkyGo, DAZN e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ieri ha dato spettacolo e va a caccia del bis in maglia di leader della classifica generale. Occhio alla coppia Decathlon AG2R La Mondiale Team formata da Felix Gall e dal giovanissimo Paul Seixas. Da seguire anche Romain Bardet (Team Picnic PostNL) e Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe). Vuole recuperare secondi dopo aver deluso nella tappa d’esordio Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).