Riccardo Mazzetti ha imbracciato la pistola per la prima volta a 14 anni, spinto dalla curiosità. Oggi è uno dei tiratori più esperti e rispettati del panorama italiano. Dopo anni di sacrifici, allenamenti durissimi e infortuni, è arrivato a rappresentare l'Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici: Rio 2016 e Tokyo 2020. In questa intervista ai microfoni di Alice Liverani, racconta il percorso che lo ha portato a calcare le pedane più prestigiose del mondo. Oltre all'attività sportiva, Riccardo è atleta del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito e ha conseguito una laurea in Economia, mantenendo un raro equilibrio tra carriera militare, sportiva e accademica. Colpo dopo colpo, continua a inseguire nuovi traguardi, con la stessa determinazione di quando ha iniziato. Temi trattati nel video: Tiro sportivo: tecniche, preparazione e mentalità Olimpiadi: l'esperienza di Rio e Tokyo Gestione degli infortuni e resilienza Vita da atleta militare Equilibrio tra sport, studio e carriera Un racconto di passione, disciplina e precisione.