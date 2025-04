Tiro con l’arco: si chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025. Tutti i vincitori di Auburndale

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco si è ufficialmente chiusa ad Auburndale in Florida dove oggi, domenica 13 aprile, è stata la volta delle finali dell’arco olimpico a livello individuale al maschile e al femminile.

Arco olimpico

Fra le donne a prendersi la prima affermazione stagione è stata la britannica Penny Healey che, nella finalissima, si è sbarazzata per 6-0 (28-27; 30-27; 28-26) della solida messicana Alejandra Valencia, in un podio completato dalla cinese Li Jiaman, abile nella finale per il 3° posto a superare 6-0 la giovane statunitense Casey Kaufhold (29-27: 27-25; 29-27).

Al maschile invece è stato il tedesco Florian Unruh, medaglia d’argento nella gara mista a Parigi 2024 in coppia con la connazionale Michelle Kroppen, a prendersi la gara americana battendo in finale il temutissimo turco Mete Gazoz con lo score di 7-3 (30-26; 30-28; 28-29; 28-28; 30-29), in un quadro che qualche minuto prima aveva visto l’indiano Dhiraj Bommadevara superare il rampante spagnolo Andres Temiño Mediel con il punteggio tirato e in rimonta di 6-4 (28-28; 28-29; 28-28; 29-28; 30-29).

Nel tabellone di Mixed Team invece è stato il Messico a imporsi sulla Spagna 5-3, con la Germania abile a battere per il terzo gradino del podio la Cina (6-2). Di seguito il riepilogo di tutti i podi delle altre prove andate in scena ad Auburndale.

Arco olimpico a squadre

Maschile

1. Cina

2. India

3. Taipei

Femminile

1. Cina

2. Stati Uniti

3. Taipei

Arco Compound

Individuale maschile

1. Mathias Fullerton (Danimarca)

2. Sebastian Garcia (Messico)

3. Chieh-Lun Chen (Taipei)

Individuale femminile

1. Andrea Becerra (Messico)

2. Olivia Dean (Stati Uniti)

3. Mariana Bernal (Messico)

Mixed Team

1. India

2. Taipei

3. Slovenia

Squadre maschili

1. Stati Uniti

2. Italia

3. India

Squadre femminili

1. Messico

2. Italia

3. Stati Uniti