Tiro a volo, a Los Angeles 2028 tutte le finali saranno ad 8 concorrenti

Nel tiro a volo arriva una nuova piccola “rivoluzione” in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che si terranno fra poco più di tre anni sulle pedane delle California. Come annunciato dalla ISSF, la federazione internazionale degli shooting sport, le gare di tiro a volo subiranno una “modifica regolamentare in allargamento” circa l’aumento dei concorrenti maschili e femminili che potranno accedere alle finali individuali sia di trap sia di skeet.

Si passerà dagli attuali 6 ad 8 tiratori/tiratrici, mentre non vorrà toccato – almeno per il momento – il sistema di qualificazione e di gestione delle finali. Le regole entreranno in vigore ufficialmente dal prossimo 1° gennaio 2026: questo vuol dire che nei restanti mesi del 2025, la ISSF farà delle prove di gara all’interno dei contest internazionali della Coppa del Mondo e non solo.

Restano, a livello olimpico, confermate le 5 specialità del tiro a volo: trap maschile, trap femminile, skeet maschile e skeet femminile; a livello di gara mista per l’alternanza fra le due specialità questa volta toccherà agli interpreti del trap sostenere la gara a coppie uomo-donna.