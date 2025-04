Tiro a segno, Riccardo Mazzetti secondo nella pistola automatica a Buenos Aires!

Magnifico podio per l’Italia a Buenos Aires, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: nella pistola automatica da 25 metri maschile Riccardo Mazzetti chiude secondo, mentre Massimo Spinella, entrato a sua volta in finale, è quinto.

La finale si decide soltanto all’ultima serie, ed a spuntarla, col minimo scarto, è l’indiano Vijayveer Sidhu, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 29-28 l’azzurro Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito): i due arrivano in parità a quota 25 agli ultimi 5 colpi, nei quali l’asiatico si rivela più preciso dell’italiano.

Terzo posto per il cinese Yang Yuhao, eliminato a quota 23/35 dopo 7 serie, che sale sul gradino più basso del podio dopo aver vinto per 4-1 lo shoot-off con il kazako Nikita Chiryukin, resosi necessario dato che entrambi avevano chiuso a quota 18/30 al termine delle prime 6 serie.

Si classifica quinto, invece, l’altro azzurro in gara, Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle), che viene eliminato con lo score di 12/25, mentre completa il novero dei finalisti l’atleta individuale neutrale Ivan Semenikhin, uscito di scena a metà gara in sesta posizione con il punteggio di 7/20.