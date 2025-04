Tiro a segno, Wang Zifei vince a Buenos Aires nella carabina da 10 metri femminile

A Buenos Aires, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, si è disputata la gara della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile, senza azzurre al via: successo della cinese Wang Zifei, che ha preceduto la sudcoreana Kwon Eunji e l’elvetica Audrey Gogniat.

Nell’ultimo atto il duello conclusivo ha visto la vittoria la cinese Wang Zifei, che ha piegato la resistenza della sudcoreana Kwon Eunji, sconfitta con lo score di 254.1 a 253.1. Gradino più basso del podio per l’elvetica Audrey Gogniat, eliminata in terza posizione con 231.4, mentre ha chiuso quarta l’atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, fermatasi a quota 209.9.

Quinta piazza per l’altra atleta individuale neutrale Anzhelika Osmanova, attestatasi a quota 187.2, mentre si è classificata sesta l’indiana Narmada Nithin Raju, eliminata con 166.3. Settima posizione per la statunitense Mary Carolynn Tucker, out a quota 145.3, infine è terminata ottava, ed è stata la prima delle finaliste ad uscire di scena, l’altra indiana Sonam Uttam Maskar, fuori con 124.4.