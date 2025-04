Superbike, Bulega lascia Assen con l’amaro in bocca ma anche con nuove consapevolezze

Il weekend di Assen, sede del terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike 2025, ha regalato innumerevoli colpi di scena tra cui spiccano su tutti i due ritiri consecutivi per problemi tecnici di Nicolò Bulega tra la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Olanda. Il leader del campionato è stato tradito per ben due volte dalla sua Ducati nella giornata di domenica, lasciando per strada oltre 30 punti che gli avrebbero consentito di andare in fuga nella classifica generale.

Il pilota emiliano, reduce dall’impressionante tripletta di Phillip Island e dai tre secondi posti di Portimao, ha dominato la scena per tutto il fine settimana sull’iconico circuito neerlandese in condizioni d’asciutto vincendo gara-1 con distacchi abissali e rimontando abbastanza agevolmente dalla decima alla prima posizione in gara-2 fino al momento in cui la sua Panigale V4 R si è ammutolita lasciandolo a piedi.

Discorso diverso sul bagnato, in cui si era comunque difeso egregiamente nella Superpole Race attestandosi in seconda/terza piazza prima del problema meccanico alla moto. Bulega lascia dunque il TT di Assen con l’amaro in bocca e con tanta rabbia in corpo, ma anche con la consapevolezza di essere diventato senza mezzi termini il nuovo riferimento della Superbike alla luce delle problematiche di Toprak Razgatlioglu con la BMW.

Il rivale turco si è reso protagonista infatti di un weekend abbastanza allarmante, restando fuori dal podio in entrambe le gare lunghe sull’asciutto (addirittura 8° ed in crisi nera di gomme nella seconda manche domenicale) e pescando il jolly della pioggia con il successo in Superpole Race su asfalto umido. Se Atene piange, Sparta dunque non può ridere. Chi esce dal round olandese con un sorriso a 36 denti è invece Andrea Locatelli, che ha sfruttato al meglio le difficoltà di Toprak ed il guasto di Bulega in gara-2 per ottenere la prima vittoria della carriera nel Mondiale nonostante una Yamaha abbastanza distante dalle prestazioni delle Ducati.