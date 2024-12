Squash, Mondiali a squadre 2024: Cristina Tartarone vince, ma l’Italia è ancora battuta

Arriva ancora una duplice sconfitta per l’Italia ad Hong Kong (Hong Kong Cina), sede dei Mondiali a squadre 2024 di squash: la squadra femminile, però, arriva ad un game dalla vittoria contro il Sudafrica nella semifinale per il 17° posto e domani affronterà la Corea del Sud per la 19ma posizione assoluta.

La formazione maschile cede in due incontri alle Filippine nella semifinale semifinale per il 23° posto, lottando fino al game decisivo nel primo match del tie. Gli azzurri domenica, nell’ultima giornata della rassegna iridata, sfideranno la Cina nella finale per il 25° posto, cercando di evitare l’ultima posizione.

L’Italia femminile inizia bene il tie contro il Sudafrica, con Cristina Tartarone che al game decisivo conquista il primo punto della sfida. Nel secondo match Monica Menegozzi vince i primi due game, ma poi si fa rimontare e viene battuta al game decisivo, infine Flavia Miceli viene sconfitta in tre game.

La Nazionale maschile, invece, sfiora la prima vittoria in un incontro nel primo match del tie contro le Filippine, ma Omar Zaki Masoud cede ancora al game decisivo e gli asiatici si portano in vantaggio. A seguire Filippo Conti viene battuto in tre game e così, a punteggio acquisito, non si disputa il match di Lorenzo Staurengo.

TORNEO FEMMINILE

Tabellone per il 17° posto

Semifinali

Italia-Sudafrica 1-2

Cristina Tartarone-Hayley Ward 9-11 11-9 11-7 9-11 11-7 1-0 48m

Monica Menegozzi-Teagan Roux 11-6 11-5 9-11 8-11 5-11 0-1 41m

Flavia Miceli-Alexa Pienaar 0-11 2-11 3-11 0-1 17m

Risultati

Italia-Sudafrica 1-2

Colombia-Corea del Sud 2-0

Finale per il 17° posto

Sudafrica-Colombia

Finale per il 19° posto

Italia-Corea del Sud

TORNEO MASCHILE

Tabellone per il 23° posto

Semifinali

Filippine-Italia 2-0

Reymark Begornia-Omar Zaki Masoud 5-11 11-3 11-8 8-11 11-8 1-0 51m

David William Pelino-Filippo Conti 11-5 11-9 11-7 1-0 31m

Christopher Buraga-Lorenzo Staurengo match non disputato

Risultati

Filippine-Italia 2-0

Australia-Cina 3-0

Finale per il 23° posto

Filippine-Australia domenica

Finale per il 25° posto

Italia-Cina domenica