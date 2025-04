Sport in tv oggi (venerdì 18 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 18 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull‘inizio del week end del Mondiale di F1 a Jeddah (Arabia Saudita). Sul tracciato molto veloce in territorio arabo, la Ferrari andrà in cerca di risposte, per avere un rendimento diverso rispetto alle prime uscite stagionali nel campionato.

In primo piano poi l’appuntamento col Setterosa impegnato in World Cup di pallanuoto femminile contro la Grecia e tanto ciclismo con il Giro d’Abruzzo e la Freccia del Brabante in cui vi sarà il ritorno di Remco Evenepoel. Da non dimenticare i tornei di tennis, con Luciano Darderi a caccia delle semifinali nell’ATP500 di Monaco di Baviera. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 18 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 18 aprile

09.15 Pallanuoto femminile, Coppa del Mondo a Chengdu (Cina): Grecia vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

10.00 Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2025: Short program coppie d’artistico – Diretta streaming su canale Youtube Skating Isu.

11.00 Tennis, ATP Barcellona: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 13.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

11.00 Tennis, ATP Monaco di Baviera: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 13.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Shelton 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.25 Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2025: Free dance danza sul ghiaccio – Diretta streaming su canale Youtube Skating Isu.

11.30 Tennis, WTA Rouen: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) tramite servizio Sky Sport Plus, SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennis, SkyGo e su NOW.

11.30 Ciclismo, Giro dell’Abruzzo: quarta tappa – Diretta tv dalle 13.35 su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.33 Ciclismo femminile, Freccia del Brabante – Diretta streaming dalle 12.30 su Discovery+.

11.50 Ciclismo, Classic Grand Besançon Doubs – Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery+.

13.00 Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2025: Free program individuale maschile – Diretta streaming su canale Youtube Skating Isu.

13.00 Sollevamento pesi, Europei 2025 in Moldova: -89 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

13.32 Ciclismo, Freccia del Brabante – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Golf, RBC Heritage: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.30 F1, GP Arabia Saudita: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.00 Sollevamento pesi, Europei 2025 in Moldova: -76 kg donne – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

17.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus vs Milan – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su DAZN.

19.00 F1, GP Arabia Saudita: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: Brescia vs Pro Recco – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

19.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio vs Napoli – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Calcio, Serie C: Vicenza vs Triestina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Padova vs Union Clodiense – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Feralpisalò vs Pro Vercelli – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Atalanta U23 vs Arzignano – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Caldiero vs Lecco – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Novara vs Trento – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Giana Ermino vs Virtus Verona – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Albinoleffe vs Alcione – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Pro Patria vs Lumezzane – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Calcio, Serie C: Renate v Pergolettese – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Serie A: Olimpia Milano vs Cremona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley, SuperLega: Allianz Milano vs Sonepar Padova – Diretta streaming su VBTV.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Bayern – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Espanyol vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.