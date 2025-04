F1 oggi in tv, GP Arabia Saudita 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 18 aprile, prende il via il fine-settimana del GP di Arabia Saudita, quinta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Gedda, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 15.30 italiane la FP1 e dalle 19.00 la FP2.

Fari puntati sulla Ferrari. La Rossa spera di trovare delle soluzioni alle problematiche emerse nelle precedenti uscite. La SF-25, contrariamente alle attese, ha evidenziato una serie di criticità dal punto di vista aerodinamico. Per questa ragione, i tecnici del Cavallino Rampante si augurano che l’introduzione del nuovo fondo possa supportare i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Grande favorita della vigilia è la McLaren. Il team di Woking si presenta dopo aver impresso il proprio marchio in questi tutti i fine-settimana. L’affermazione di Oscar Piastri in Bahrain ha reso poi molto interessante la sfida interna con Lando Norris in ottica iridata. Vedremo se Max Verstappen con la Red Bull e le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli riusciranno ad approfittarne.

La prima giornata di prove libere del GP di Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì a Gedda. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 18 aprile (Orari italiani)

Ore 15.30-16.30 F1, Prove libere 1 a Gedda (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 19.00-20.00 F1, Prove libere 2 a Gedda (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

