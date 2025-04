Sonego-Kopriva oggi in tv, ATP Marrakech 2025: orario, programma, streaming

Inizia oggi la stagione sulla terra rossa di Lorenzo Sonego, che comincia il suo percorso direttamente dagli ottavi di finale all’ATP 250 di Marrakech contro Vit Kopriva dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il tennista torinese, numero due del seeding, spera di vincere il maggior numero possibile di partite in Marocco per macinare punti importanti e avvicinarsi così alla top30 del ranking.

L’azzurro, attualmente numero 38 al mondo, ha infatti come obiettivo quello di arrivare da testa di serie al Roland Garros in modo da avere un tabellone sulla carta più agevole almeno per i primi due turni nel secondo Slam dell’anno. Nessun precedente tra i due a livello ATP, ma il 27enne ceco è in fiducia dopo aver vinto la scorsa settimana il Challenger di Napoli aggiornando il suo best ranking e portandosi a ridosso dei primi 100 della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Kopriva, valevole come ottavo di finale dell’ATP Marrakech 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.10) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-KOPRIVA MARRAKECH 2025

Giovedì 3 aprile

Centre Court – Inizio alle ore 13.00

P. Herbert (Q) vs M. Bellucci (8)

A seguire

T. Griekspoor (1) vs P. Carreño Busta

A seguire

L. Darderi (7) vs H. Gaston

A seguire

V. Kopriva vs Lorenzo Sonego (2)

PROGRAMMA SONEGO-KOPRIVA MARRAKECH 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 20.10) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.