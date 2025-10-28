Sollevamento pesi, Celina Ludovica Delia trionfa agli Europei Junior! Bomben argento di slancio tra le U23

Parte nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di sollevamento pesi, da oggi impegnata in quel di Durazzo per i Campionati Europei 2025 riservati alle categorie Junior e Under 23. Proprio in occasione della giornata inaugurale della rassegna infatti Celine Ludovica Delia ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -53 kg Junior, dominando in entrambi i segmenti.

Prova discreta quella dell’azzurra, alle prese con un passaggio di transizione di categoria (fino allo scorso anno era impiegata nella -55 kg) che non le ha comunque impedito di raggiungere l’obiettivo. In occasione dello strappo la pesista ha subito trovato un’alzata valida sollevando 85 kg, per poi aumentare di due unità nel secondo tentativo, purtroppo non andato buon fine. Nella terza chance però la nativa di Peschiera del Garda è riuscita a mettere la referto la misura, ottenendo così l’oro di strappo e distanziando di un punto la spagnola Monasterio Uribtrarte Malen, fermatisi ad 84 kg.

Prova più difficile invece quella del secondo segmento, dove Delia (alle prese in questo caso con la greca Maria Stratoudaki) ha fallito la prima alzata da 103 kg, per poi tirare su senza problemi la misura chiave di 104 kg che le ha permesso di ipotecare l’oro di specialità e del totale. Nell’ultima uscita l’atleta ha tentato anche di spingersi fino a 110 kg, non riuscendo a girare.

Alla fine il totale dirà 189 kg, sei in più rispetto alla già citata ellenica Stratoudaki, terza nello strappo ed argento nello slancio e nel totale con 183 kg (82 kg+101 kg), uno in più di Malen, piazzatasi sul gradino più basso del podio con 182 kg (84 kg+98 kg).

Ma non è finita qui. Perché in serata, nella prova dedicata alla categoria -53 kg Under 23, Martina Bomben ha centrato il quarto posto ottenendo l’argento di slancio. Dopo un primo segmento in cui ha alzato 80 kg alla seconda uscita, l’italiana ha confezionato una prova senza errori, dove è arrivata a 103 kg per 183 kg, due in meno dell’ucraina Yuliia Kovalova, terza con 185 kg (83 kg+102 kg). Trionfo in solitaria infatti per la romena Michela Valentina Cambei con 205 kg (95 kg+ 110 kg) precedendo l’anatolica Cansel Ozkan, seconda con 191 kg (89 kg+ 102 kg).

Buon quinto posto poi Eleni Battistetti, impegnata nella categoria -48 kg Under 23 brillando in particolar modo nello strappo, complice una progressione pulita cominciata con 65 kg e proseguita con 68 kg e 70 kg. Un solo errore invece nello slancio, dove la nostra portacolori si è fermata a 83 kg raggiungendo 153 kg totali. Ai piani alti vittoria per la turca Gamze Altun, la quale ha avuto la meglio grazie ad una grande prova di slancio che le ha consentito di arrivare fino a 173 kg (73 kg+100 kg), con un’incollatura sulla neutrale Elizaveta Zhaktina, argento con 172 kg (76 kg+96 kg). Più lontana la spagnola Marta Garcia Rincon con 166 kg (77 kg+ 89 kg).

La giornata si era aperta con la categoria -60 kg uomini Junior, dove Christian Di Maria si è piazzato al nono posto con il totale di 230 kg, maturato con uno strappo da 105 kg ed uno slancio da 125 kg. A vincere è stato invece il turco Burak Aykun con 267 kg (119 kg+148 kg), seguito dal georgiano Giga Odikadze, argento con 266 kg (121 kg+145 kg) e il romeno Narcis Popolti, bronzo con 262 kg (119 kg+143 kg).