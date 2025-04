Sofiia Yaremchuk firma il record italiano: “Ho sciolto le gambe e ascoltato le sensazioni”

Sofiia Yaremchuk ha firmato il nuovo record italiano di maratona, correndo in 2h23:14 sulle strade di Londra. L’azzurra ha tagliato il traguardo della Major in settima posizione e ha abbassato di un paio di secondi il suo precedente primato siglato il 3 dicembre 2023 a Valencia. La nostra portacolori ha tenuto il passo di 3:23-3:26 per tutti i 42,195 km e si è resa protagonista di una bella rimonta nella seconda parte di gara.

Sofiia Yaremchuk ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Nel finale ci ho messo tutta me stessa quando ho visto la possibilità del record. Conoscevo già il percorso di Londra e mi sono basata anche sull’esperienza di due anni fa. Stavolta ho scelto di partire con il terzo gruppo, perché il ritmo del secondo era troppo rischioso, ma speravo di andare più forte nella prima parte“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Faceva caldo sotto il sole, però dal 25mo chilometro ho cominciato a sciogliere le gambe in progressione cercando di tenere un ritmo regolare, di ascoltare le mie sensazioni. La maratona è imprevedibile e sono davvero contenta perché qui è più difficile correre da sola. Stavolta l’ho preparata con due periodi di altura a Iten, in Kenya, all’inizio dell’anno e poi a marzo. Per inseguire i sogni si deve essere determinati, ma il lavoro paga sempre”.