Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli risplende in Coppa del Mondo: seconda a metà gara!

Sofia Raffaeli si è prontamente distinta nella giornata che ha aperto la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, chiudendo al secondo posto la prima metà del concorso generale individuale sulla pedana di Baku (Azerbaijan). Dopo la prestazione sottotono offerta qualche settimana fa a Sòfia, dove chiuse al di fuori della top-10 sul giro completo, la medaglia di bronzo dell’all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha rialzato prontamente la testa e ha dimostrato tutta la sua caratura agonistica.

La fuoriclasse marchigiana ha eseguito due ottimi esercizi tra palla (28.050, 12.0 per le difficoltà e 7.950 di pannello E) e cerchio (29.300, 13.1 il D Score e 8.0 per l’esecuzione), ottenendo rispettivamente il secondo e il terzo riscontro di specialità e chiudendo la giornata con il totale di 57.350. L’allieva di Claudia Mancinelli si è confermata ai vertici internazionali, anche se in questo venerdì santo c’è stato poco da fare contro la bulgara Stiliana Nikolova, che primeggia con 58.600 (29.700 al cerchio e 28.900 alla palla).

Perentoria staffilata da parte della Campionessa d’Europa, che partirà con tutti i favori del pronostico nella seconda giornata di gara: domani si tornerà in pedana per gli esercizi con clavette e nastro, Nikolova è indubbiamente la candidata per il successo nel concorso generale, ma tutto può succedere. Sofia Raffaeli sembra essere lanciata verso il podio, visto il buon vantaggio nei confronti dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (55.950, aveva vinto la prova d’apertura del massimo circuito internazionale itinerante), delle bielorusse Alina Harnasko (55.800) e Anastasiia Salos (55.550).

Prestazione sottotono da parte della tedesca Darja Varfolomeev: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha commesso diverse sbavature (26.200 al cerchio e 27.000 con la palla) e si trova in nona posizione (53.200), ormai ben lontana dalle avversarie che lotteranno per il podio. L’altra azzurra Tara Dragas ha concluso in 18ma posizione (50.500, 26.500 con il cerchio e 24.000 con la palla). Sofia Raffaeli si è qualificata a entrambe le finali di specialità (prove non olimpiche) che si disputeranno domenica.