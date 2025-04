Snowboardcross: l’ultima tappa di Coppa del Mondo va a Casta e Grondin

Festa doppia per i vincitori delle sfere di cristallo. Prima di ricevere l’ambito trofeo che mette fine alla Coppa del Mondo di snowboardcross, infatti, Lea Casta ed Eliot Grondin sono andati a prendersi anche l’ultima tappa stagionale in quel di Mt.St.Anne.

Seconda vittoria in due giorni per la giovanissima transalpina che è stata eccezionale in questa annata: successo che è arrivato davanti all’elvetica Sina Siegenthaler e all’australiana Mia Clift, che si sono scambiate le posizioni rispetto alla giornata di ieri.

In casa Italia assente Michela Moioli, ricordiamo anche dell’assenza della britannica Charlotte Bankes che ha lasciato il via libera a Casta in chiave sfera di cristallo.

Al maschile davanti al pubblico di casa si esalta Grondin che batte due francesi: Aidan Chollet e Loan Bozzolo. Malissimo gli italiani: fuori ai sedicesimi Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Matteo Menconi.