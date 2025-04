Snowboardcross: Lea Casta vince gara e Coppa del Mondo. Dusek si esalta in Canada

Penultima tappa per la Coppa del Mondo di snowboardcross: in Canada, a Mt.St. Anne, va in scena il primo dei due appuntamenti del weekend che chiudono in generale tutti i massimi circuiti internazionali del circo bianco. Arrivano però i primi verdetti.

Lea Casta, infatti, completa una stagione spettacolare vincendo la tappa nordamericana e laureandosi in anticipo vincitrice della sfera di cristallo sfruttando la contemporanea assenza di Charlotte Bankes (era al comando prima della giornata odierna). La transalpina, classe 2006, è stata strepitosa in quest’annata, sono addirittura tre le vittorie parziali, con la ciliegina sulla torta della Coppa.

Alle sue spalle la sorpresa australiana Mia Clift e le elvetiche Sina Siegenthaler e Aline Albrecht. Caduta nelle qualifiche, non ha partecipato alla gara Michela Moioli.

Sfida spettacolare al maschile tra gli ultimi due campioni del mondo: Eliot Grondin in casa viene sconfitto al photofinish da Jakob Dusek. Per il canadese la consolazione della sfera di cristallo. Terzo è l’americano Nathan Pare.