Sei Nazioni femminile 2025: l’Italia domina il Galles nella ripresa, vince per 44-12 e chiude quarta

Nel match posticipato di un giorno per il lutto nazionale dovuto ai funerali di Papa Francesco, valido per il quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 di rugby femminile, giocato allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, l’Italia del CT Fabio Roselli liquida il Galles nella ripresa e vince per 44-12, marcando 6 mete, conquistando così anche il punto di bonus offensivo, che porta le azzurre al quarto posto finale nel torneo.

Nel primo tempo sono le ospiti a passare per prime in vantaggio, con la meta non trasformata di Kate Williams al 9′. L’Italia replica con la marcatura di Sofia Stefan al 16′ e la trasformazione di Michela Sillari vale il soprasso sul 7-5. Ancora Sillari dalla piazzola al 22′ allunga per il 10-5, ma il Galles a tempo scaduto torna a segnare con Gwenllian Pyrs, e la conversione di Keira Bevan manda le gallesi al riposo in vantaggio per 10-12.

Nella ripresa non c’è partita: l’Italia domina in lungo ed in largo, ribalta il match e conquista anche il bonus offensivo. Il sorpasso azzurro, però, arriva col piazzato di Sillari al 48′, che vale il 13-12 e spiana la strada alle ragazze di Roselli, che poi dilagano. Arrivano in successione le mete di Francesca Granzotto al 53′ (trasformata da Sillari), Silvia Turani al 57′ (nuova conversione di Sillari), Vittoria Ostuni Minuzzi al 63′, ancora Granzotto al 77′, ed Aura Muzzo a tempo scaduto. L’ultima trasformazione di Sillari vale il definitivo 44-12.

SEI NAZIONI FEMMINILE 2025

Risultati 27 aprile

Italia-Galles 44-12

Classifica finale

1 Inghilterra 28

2 Francia 21

3 Irlanda 11

4 Italia 10

5 Scozia 9

6 Galles 1