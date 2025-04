United Rugby Championship 2025: Treviso delude e cade contro gli Stormers

Si è appena conclusa al Dhl Stadium di Città del Capo la sfida valevole per la sedicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scesi i padroni di casa Stormers e la Benetton Treviso. Era un vero e proprio scontro diretto tra due pretendenti ai playoff, con entrambe le formazioni chiamate a vincere per restare in scia alle migliori e non farsi superare da chi segue. Ecco come è andata.

Partenza difficile per Treviso, che perde subito il primo ovale, permettendo agli Stormers di piazzarsi nei 22 offensivi. E dopo 4’ arriva la marcatura con Sandi per il 7-0. Fatica a entrare in partita la Benetton e all’8’ un fuorigioco manda i sudafricani sulla piazzola per il 10-0. Troppi errori dei veneti, che regalano troppi possessi e troppo territorio agli Stormers e così al 15’ arriva un drop per il 13-0. E un minuto dopo errore di Marin, che placca un avversario in aria, punizione battuta veloce, sorpresa la difesa Benetton e meta di du Plessis per il 20-0. E il primo quarto si chiude con un’altra punizione per gli Stormers per il 23-0.

Non riesce proprio a trovare la quadra Treviso, che palla in mano non è mai pericolosa, mentre in difesa fatica tantissimo a fermare le ondate sudafricane. E, così, si arriva al 30’, quando è Senatla a infilarsi tra le maglie biancoverdi per il 30-0 parziale. Non c’è molto altro da segnalare in un primo tempo dominato dagli Stormers, con Treviso incapace di entrare in partita, anche se al 36′ arriva un cartellino giallo per Sandi, che dà 10 minuti di superiorità numerica ai veneti.

E a inizio ripresa la superiorità paga, con Umaga che si infila nelle maglie sudafricane per la meta della Benetton per il 30-5. Immediata, però, la risposta degli Stormers che non vogliono concedere una rimonta ai ragazzi di Bortolami e al 42′ è Theunissen ad andare oltre per il 37-5. Passano i minuti e per la squadra ospite diventa impossibile sognare una rimonta. Nel finale arriva la meta di Zas, quella di De Villiers e quella di Feinberg-Mngomezulu per il 56-5 finale.