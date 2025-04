Quando la differita della F1 su TV8 oggi: programma gara GP Arabia Saudita 2025

Il Gran Premio di Arabia Saudita 2025 di F1 si disputerà a ridosso della serata italiana di domenica 20 aprile. Sarà la quinta edizione iridata dell’appuntamento, nato nel 2021 e da allora diventato presenza fissa. È tuttavia cambiata la collocazione (l’esordio si verificò a dicembre, dopodiché l’evento è stato trasferito in primavera).

Va sottolineato come Jeddah avrebbe dovuto essere una soluzione provvisoria, nell’attesa che venisse completato un faraonico autodromo a Qiddiya. Il progetto, il cui compimento era programmato nel 2023, non ha tuttavia mai visto la luce. Dunque, si prosegue a correre sul velocissimo tracciato ricavato sulla costa del Mar Rosso.

Si annuncia una gara impegnativa, per piloti e non solo. La natura della pista, rapida ma dalle vie di fuga ridotte, propizia l’ingresso della safety car. Sinora, la vettura di sicurezza (con relativo azzeramento dei distacchi generati) si è palesata in tutte le edizioni disputate! Sarà così anche quest’oggi? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP d’Arabia Saudita in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 20 aprile

Ore 20.55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP ARABIA SAUDITA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Arabia Saudita.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Jeddah. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento saudita potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio d’Arabia Saudita, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP ARABIA SAUDITA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 20 aprile (orari italiani)

Ore 19.00 F1, Gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda