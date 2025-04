Sara Curtis macina record: “Ho battuto Pellegrini, è un mito. Avrò la maturità, lo studio porta via tempo”

Sara Curtis continua a illuminare la scena ai Campionati Italiani di nuoto primaverili e oggi pomeriggio ha ulteriormente migliorato il già suo record nazionale dei 50 stile libero, già ritoccato in mattinata. La 18enne piemontese ha timbrato un perentorio 24.43, ovvero otto centesimi in meno rispetto al crono siglato in batteria e 13 centesimi meglio rispetto al riferimento dello scorso anno.

Nonostante un tuffo non perfetto, la velocista allenata da Thomas Maggiora si è portata a un solo centesimo dalla miglior prestazione mondiale stagionale (il 24.42 della belga Florine Gaspard, lo scorso 4 aprile a Stoccolma). L’azzurra ha conquistato un altro pass iridato nella vasca di Riccione e può guardare con grande entusiasmo al futuro.

Sara Curtis ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È incredibile questo tempo e stanno arrivando dei risultati pazzeschi per me. Ieri ho battuto il record di Federica Pellegrini che per tutte noi è un mito. Io mi alleno tanto durante la settimana e cerco sempre di migliorarmi, di crescere e di imparare grazie all’aiuto di Thomas (Maggiora, n.d.r.)“.

La cuneese ha poi concluso: “Sono una ragazza molto semplice e che ama stare in famiglia. Quest’anno sarò impegnata anche negli esami di maturità e quindi lo studio mi porta via del tempo. Amo tutto ciò che faccio“.