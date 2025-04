Rugby: Valorugby conquista i playoff della Serie A elite. Fuori dai giochi le Fiamme Oro

È il Valorugby Emilia la quarta semifinalista del massimo campionato italiano di rugby che ha chiuso oggi la stagione regolare. Gli emiliani si sono imposti nettamente nella sfida contro Viadana, che erano certi del primo posto in classifica, e sono diventati così irraggiungibili dalle Fiamme Oro. Gli abbinamenti dei playoff, dunque, vedranno proprio affrontarsi Viadana e Valorugby da un lato, Rovigo e Petrarca Padova dall’altro.

Finisce 45-10 per gli emiliani, che salgono a cinquantotto punti in classifica rendendo vano il rush finale delle Fiamme Oro. I poliziotti romani passano facilmente in casa del Colorno ma il 19-46 finale non è sufficiente per colmare il divario di tre lunghezze scavato dal Valorugby, confortato anche dalla doppia vittoria negli scontri diretti. Vince anche il Petrarca Padova, che negli ultimi ottanta minuti ha agevolmente controllato la sfida contro Rangers Vicenza, vinta per 71-21 dagli uomini della coppia Jimenez-Griffen.

Serie A Elite Maschile – XVIII giornata

Sitav Lyons Piacenza v Lazio Rugby 1927 33-35

Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby 48-32

Valorugby Emilia v Rugby Viadana 1970 45-10

Petrarca Rugby v Rangers Vicenza 71-21

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 19-46

Serie A Elite Maschile – classifica finale

Rugby Viadana 1970 punti 68; Femi-CZ Rovigo 67; Petrarca Rugby 66; Valorugby Emilia 58; Fiamme Oro Rugby 55; Mogliano Veneto 44; HBS Colorno 39; Rangers Vicenza 28; Sitav Lyons 22; Lazio Rugby 1927* 13

*retrocessa in Serie A